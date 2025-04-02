Покрытие Плеяд Луной запечатлено в Палкинском районе

Каждый третий пскович выбирает американские сериалы — опрос

Большая часть обращений по пенсионным правам поступает от переселенцев – Дмитрий Шахов

В Мытищах задержали псковича, подозреваемого в нападении на женщин-волонтеров

Около 100 человек зарегистрировались на псковский форум старшеклассников «Голос молодежи»

«Дневной дозор»: Надо ли поднимать возраст молодежи в России до 44 лет?

Игорь Сопов: Закон обязывает нас предупреждать партии об ошибках в выборных документах

Мужчина с инвалидностью по зрению пропал в Пскове

Причину возникновения несанкционированных свалок в лесах назвали псковичам