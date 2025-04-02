Покрытие Плеяд Луной запечатлено в Палкинском районе

В Палкинском районе Псковской области 2 марта удалось зафиксировать уникальное астрономическое событие — покрытие звездного скопления Плеяды Луной, сообщили в группе «АстроПсков» в сооцсети «ВКонтакте».
Видео: Михаил Прохоренко
Пскович объяснил, что видеоматериал демонстрирует, как Луна постепенно закрывает звезды Плеяд, открывая их заново по мере движения небесных тел.
Запись сделана с использованием камеры Nikon Z5 и объектива Tamron Di III RXD с фокусным расстоянием 96 мм. Кадры сняты с выдержкой 3 секунды при чувствительности ISO 6400, общее количество кадров составило 473.