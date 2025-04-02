Общество

В Госдуму могут внести доработанный законопроект об отмене ЕГЭ

Доработанный законопроект об отмене или серьёзной корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании, сообщил РИА Новости глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Мы посмотрим на итоги эксперимента по среднему специальному образованию, посмотрим на итоги этой кампании по сдаче ЕГЭ. Вспомните, год назад какие были скандалы с раздеваниями, ограничениями, с нервными срывами, с самыми негативными последствиями для организма тех, кто сдавал и готовился к сдаче. После этого, для того чтобы была аргументация, свежая аналитика, еще раз выйдем с предложением в определённой части корректировать действующую систему оценки», — сказал Ярослав Нилов.

По мнению парламентария, «ЕГЭ как термин уже раздражает людей», пишет РИА Новости.

В среду Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ, которым предлагалось заменить госэкзамен выпускными экзаменами по школьным предметам.

Предлагаемые изменения были направлены на повышение качества образования, объективную оценку знаний учащихся и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что система ЕГЭ не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг.

Кроме того, по мнению авторов проекта, формат ЕГЭ провоцирует чрезмерную психологическую нагрузку на школьников, требует значительных финансовых затрат от родителей и государства, а также ориентирован не на развитие аналитического мышления, а на «натаскивание» к тестированию.

В свою очередь в Рособрнадзоре ранее заявили, что ЕГЭ – это один из самых «глубоких, многогранных экзаменов в мировой практике», требующих при выполнении заданий от участников эрудиции, творческого подхода, креативного мышления и умения решать нестандартные задания.