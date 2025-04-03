Общество

Росгвардия напоминает псковичам порядок действий при утрате оружия

В соответствии с законодательством, в случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Росгвардию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Такие действия необходимы для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например, по телефону: 112.

«Утрата гражданского оружия вследствие нарушения требований закона влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет. Вместе с тем, сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Так, наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлёкшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы», - отметили в Росгвардии.