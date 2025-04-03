Адаптацию иностранных студентов обсуждают в Пскове на круглом столе 

Круглый стол на тему: «Иностранные студенты: задачи адаптации в образовательных организациях и включения в городское сообщество» стартовал в Общественной палате Псковской области 3 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие организовано в рамках реализации межнациональной и международной политики.

Модератором круглого стола выступит председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Псковской области Ольга Серова.

«Обсуждая этот круглый стол, совершенно было очевидно, что это не первое мероприятие, когда мы будем говорить о формировании некой городской среды для взаимодействия не просто с университетом, как, наверное, с одним из ключевых субъектов вообще миграционной и национальной политики в городе Пскове, но прежде всего с самими иностранными студентами. Эта тема далеко не простая», - обратилась к участникам Ольга Серова.