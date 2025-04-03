Общество

Игорь Иванов о взаимодействии с профсоюзами Беларуси: Наша цель — продолжить максимальную интеграцию

Состоялась видеоконференция Псковского областного совета профсоюзов с Брестским профобъединением Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В начале встречи председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил коллег с Днём единения народов России и Республики Беларусь.

Игорь Иванов в прямом эфире с руководителем профцентра Брестской области Леонидом Мартынюком обсудил реализацию соглашения о сотрудничестве. Отдельно выделили планы сотрудничества в сфере молодёжной политики и аспекты совместной патриотической работы в рамках восьмидесятой годовщины Великой Победы. Договорились усилить взаимодействие и сотрудничество по правозащитному направлению, охране труда, отдыху и оздоровлению членов профсоюза.

«Наша цель — продолжить максимальную интеграцию для развития, организационного укрепления, для защиты человека труда на территории союзных государств», — отметил Игорь Иванов.