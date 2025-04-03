Общество

Присоединиться к традиционному весеннему субботнику предлагают псковичам

Псковский городской молодёжный центр проводит традиционный большой субботник, который будет проходить на территории под мостом Александра Невского со стороны торгово-развлекательного центра «Акваполис» 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Выбирая место для нашего субботника, мы стремились обратить внимание на участки, которые часто остаются незамеченными, но нуждаются во внимании. Территория под мостом Александра Невского оказалась одной из таких зон, – отмечают координаторы волонтёров муниципального центра добровольчества. – Мы уверены, что совместными усилиями сможем значительно улучшить её состояние и напомнить горожанам о важности заботы о природе».

Начало мероприятия – в 17:00, продолжительность составит около полутора часов. Точное место сбора участников субботника можно посмотреть на портале Добро.ру, там же необходимо пройти регистрацию, чтобы получить верифицированные волонтёрские часы.

Организаторы обеспечат участников необходимым инвентарём: мешками и перчатками.