Присоединиться к традиционному весеннему субботнику предлагают псковичам

Псковский городской молодёжный центр проводит традиционный большой субботник, который будет проходить на территории под мостом Александра Невского со стороны торгово-развлекательного центра «Акваполис» 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
Начало мероприятия – в 17:00, продолжительность составит около полутора часов. Точное место сбора участников субботника можно посмотреть на портале Добро.ру, там же необходимо пройти регистрацию, чтобы получить верифицированные волонтёрские часы.
Организаторы обеспечат участников необходимым инвентарём: мешками и перчатками.