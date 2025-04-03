Общество

Консультанта Дедовичского районного суда Татьяну Ильину проводили на заслуженный отдых

В Дедовичском районном суде состоялось торжественное мероприятие, посвященное уходу на заслуженный отдых консультанта суда Татьяны Ильиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Татьяна Ильина начала свою трудовую деятельность тогда еще в Дедовичском народном районном суде 16 октября 1989 года в качестве секретаря суда. С этого времени она трудится на одном месте, с 1 января 2024 года является консультантом суда.

«За долгие годы работы Татьяна Ивановна неоднократно награждена почетной грамотой Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, знаками отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации "За усердие" I и II степени, поощрялась грамотами Псковского областного суда, управления Судебного департамента в Псковской области, Совета судей Псковской области, имеет звание "Ветеран труда" федерального значения», - рассказали в суде.

Временно исполняющая полномочия председателя суда Елена Алексеева, судьи и сотрудники аппарата поблагодарили Татьяну Ильину за многолетнюю безупречную работу, пожелали ей в новом жизненном этапе крепкого здоровья, благополучия и прекрасного отдыха.