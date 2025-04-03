Общество

Региональным опытом развития ТОСовского движения поделились законодатели Северо-Запада

Псковская область уверенно занимает второе место на Северо-Западе по количеству ТОС – такой вывод сделал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов по итогам обсуждения мер государственной поддержки территориального общественного самоуправления на заседании постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления. На встрече депутатов региональных законодательных органов в Республике Коми Псковскую область также представляет депутат Андрей Михайлов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На начало года в Псковской области было создано 718 ТОС. Для сравнения в 2018 году, когда только появилась эта практика, их было всего 18. В настоящее время количество жителей, вовлеченных в деятельность территориальных общественных самоуправлений, составляет 141 тысяч человек.

«Основным толчком к массовому созданию ТОС послужила грантовая поддержка, выделяемая ежегодно из областного бюджета на реализацию проектов ТОС. Несколько лет назад мы начинали с 3,5 млн рублей на реализацию проектов ТОС. В бюджете 2025 год объём финансовых средств на эти цели составляет уже 168 млн рублей. Вектор очевиден – в Псковской области развитие территориального общественного самоуправления, без сомнения, относится к категории приоритетных задач», - отметил Алексей Севастьянов важность вовлечения жителей муниципальных образований в осуществление местного самоуправления на территории их проживания.

Депутат напомнил, что направления проектов ТОС связаны с реализацией социально значимых для населения задач. Это организация водоснабжения, водоотведения и освещения, установка детских, спортивных и мусорных площадок, благоустройство придомовой территории и общественных мест, ремонт объектов культуры и образовательных учреждений, благоустройство и гражданских кладбищ, воинских захоронений и памятников.