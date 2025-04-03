Общество

Международный день Интернета отмечают 4 апреля

Во многих странах мира ежегодно 4 апреля отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II и приурочен к дню преставления святого Исидора Севильского.

Католический святой Исидор Севильский (исп. San Isidoro de Sevilla, ок. 560 — 4 апреля 636) получил известность не только благодаря своему благочестию, но и любви к наукам. Он является автором одной из первых книг по этимологии, первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов.

Святого Исидора считают одним из последних древних христианских философов, а также последним из отцов великой Латинской Церкви. Некоторые историки называют святого Исидора самым образованным человеком своего времени, оказавшим значительное влияние на обучение в средние века.

Как указано выше, Исидор Севильский является автором 20-томного труда «Этимология» (лат. Etymologiae). Это была, по существу, первая в мире энциклопедия. В ней, с целью объяснения смысла и происхождения слов, был собран огромный материал, охватывающий всю сумму знаний эпохи, пишет calend.ru.

Святой Исидор считается покровителем учеников и студентов, а в 2003 году папа Иоанн Павел II назвал святого Исидора ещё и покровителем пользователей компьютеров и Интернета.

Католическая церковь избрала его покровителем Интернета, основываясь, прежде всего, на том, что Всемирная сеть — это огромная сокровищница практического и теоретического человеческого знания. А Исидор создал один из прообразов современного интернета — энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия.

Также праздник призван показать возможности новых технологий, и в частности Интернета, для повышения уровня жизни людей, предоставляя им более глубокое понимание технологий и его функций.

Еще сегодня отмечают свой профессиональный праздник неутомимые веб-мастера и интернет-разработчики. Этот праздник пока неофициальный, но из года в год становится все популярнее. А дата календаря — 4 апреля — «4.04» — создаёт прекрасную предпосылку для укрепления традиций празднования этого дня.