ГК «Титан» и РГУ нефти и газа имени Губкина заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Группа компаний «Титан» заключила соглашение о намерениях и стратегическом сотрудничестве с Российским государственным университетом нефти и газа (национальным исследовательским университетом) имени И. М. Губкина. Стороны договорились развивать долгосрочные партнерские связи, объединив свои усилия для совместной образовательной, инновационной, инжиниринговой, экспертно-аналитической, консультационной и профориентационной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГК.
Фото: ГК «Титан»
На базе Губкинского университета будет осуществляться подготовка и переподготовка специалистов для научно-производственной и инновационной деятельности ГК «Титан».
В рамках соглашения партнеры будут вести работу по выявлению наиболее перспективных для химических производств студентов Губкинского университета, по мере необходимости проводить их тестирование, разрабатывать для таких студентов индивидуальные учебные планы, а также запускать процессы их целевой подготовки в соответствии с наиболее важными текущими задачами ГК «Титан».
Согласно документу, представители компании совместно с профессорско-преподавательским составом университета будут готовить предложения по профильным для ГК «Титан» темам курсовых и дипломных проектов для студентов Губкинского университета. Также в планах совместно проводить научные и научно-практические конференции, семинары, а также другие образовательные и научные мероприятия с привлечением молодых ученых, аспирантов, студентов, представителей химических производств.
«Ключевыми направлениями стратегии развития, укрепления конкурентоспособности нефтехимического сектора нашей страны и достижения технологического суверенитета является формирование наукоемких высокотехнологичных предприятий, а также подготовка высококвалифицированных кадров в области химической технологии. Соглашение Губкинского университета с ГК «Титан» позволит укрепить компетенции нашего профессорского-преподавательского состава в области подготовки специалистов, готовых к решению реальных производственных задач», — добавил декан факультета химической технологии и экологии Губкинского университета Борис Тонконогов.