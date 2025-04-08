Общество

В День беременных будущие мамы Пскова и Великих Лук узнали больше о родах

Праздничные мероприятия по случаю Всероссийского дня беременных прошли в Псковском клиническом перинатальном центре и филиале учреждения в Великих Луках 7 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области.

Будущие роженицы города Пскова и окрестностей вместе с медиками посетили помещения центра, в том числе побывали в родильном зале. Врачи рассказали о том, кто помогает ребенку появиться на свет, как проходит первая встреча мамы с малышом. Женщины могли обсудить со специалистами волнующие вопросы и морально настроиться на родильный процесс, узнать о мерах социальной поддержки для детей и родителей, пообщаться друг с другом.

В Великих Луках будущие роженицы пообщались с врачами и акушерами, а также с другими специалистами. Женщины получили консультации по многим вопросам, которые касались периода беременности, ухода за ребенком, его воспитания и заботы о здоровье. В рамках встречи прошел мастер-класс по изготовлению открыток с изображением ребенка, полученным на первом УЗИ.

К празднику приурочено также открытие новых потоков Школы материнства в Пскове и Великих Луках. В столице региона занятия в апреле будут посещать порядка 40 человек. Основная задача курса — дать ценную информацию о процессе родов, помочь избавиться от необоснованных страхов и ложных сведений, научить основным способам повышения комфорта в родах и способам самопомощи.

«Всероссийский день беременных ежегодно отмечается 7 апреля и 7 октября. Этот праздник посвящен волшебному времени в жизни женщины — периоду ожидания ребенка. Он призван объединить женщин, их семьи, медицинских специалистов и общественные организации в стремлении создать благоприятные условия для появления новой жизни. Праздник стал символом заботы о беременных женщинах и уважения к материнству», - отметили в правительстве.