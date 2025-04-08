Псковские росгвардейцы проводят отбор кандидатов для поступления в военные вузы

Псковские росгвардейцы проводят отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управлении Росгвардии по Псковской области.
Учебные заведения Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации присвоением воинского звания «лейтенант».
Срок обучения 5 лет. В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа:
Отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Военную Академию Росгвардии, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии.
Контактный номер телефона: 8(8112)73-43-13.