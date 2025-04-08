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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Профилактика или лечение?

08.04.2025 13:08|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.        

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова поговорит о системе медицинской профилактики с главным врачом Псковской городской поликлиники Максимом Борисюком. Ответственное отношение к своему здоровью – это своевременная реакция на дискомфорт, боль или сбой в организме. Чтобы не запускать болезнь, не усугублять свое состояние, не доводить дело до хронических заболеваний, госпитализации, до потери качества жизни вследствие потери части здоровья. Но так поступают не многие из нас, нередко доводя себя до крайности. Профилактическое посещение медицинского учреждения, беспричинная сдача анализов, визит к стоматологу без зубной боли – зачастую в обществе это воспринимается чудачеством. А на дворе XXI век. Как в Пскове работает система медицинской профилактики? С какими сталкивается проблемами? Насколько физическая активность является профилактикой здоровья?

Звоните по телефону прямого эфира: 56 73 72. 

Трансляция завершена 

Источник: Псковская Лента Новостей
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