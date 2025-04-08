Общество

Псковичей приглашают проголосовать за локацию для субботника в своем городе

С 18 по 27 апреля движение «Экосистема» и Росмолодежь при поддержке Добро.рф проведут Всероссийскую неделю субботников «Мы за чистоту». Вместе участники акции очистят парки, улицы, леса, береговые зоны, воинские мемориалы и памятные места. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Где именно пройдет субботник в Пскове, решать жителям города. Голосование за территорию проводится по ссылке.

Место, набравшее наибольшее количество голосов, станет центральной площадкой акции в Псковской области.

Акция проводится совместно с комитетом по молодежной политике Псковской области.