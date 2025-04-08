Общество

Псковская команда КВН «Камбаламба» приглашена в Центральную лигу «Нева»

Псковская команда КВН «Камбаламба» приглашена в Центральную лигу КВН «Нева» по итогам фестиваля, который прошел 6 и 7 апреля в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей юмористы.

Фото здесь и далее: «Камбаламба»

В Петербурге состоялся фестиваль системы лиг КВН «Нева», в котором приняли участие финалисты прошлого сезона Центральной лиги «Нева», включая псковскую команду КВН «Камбаламба». Команда выступила 6 апреля в блоке 12:00, соревнуясь с примерно 200 командами из различных уголков России.

После успешного дебюта в Петербурге 7 апреля команда отправилась в Пермь, где начались редактуры 1/8 финала Первой телевизионной лиги КВН. Игры запланированы на 14, 15 и 16 апреля. Если «Камбаламба» покажет хорошие результаты, она сможет пробиться в четвертьфинал.