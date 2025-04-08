Общество

Псковичи смогут увидеть на Wink новый сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается»

Псковичи увидят на Wink новый сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+) от режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова.

Фото здесь и далее: онлайн-кинотеатр Wink.ru.

В центре сюжета восьмисерийного мюзикла по мотивам легендарного советского фильма «Москва слезам не верит» (18+) история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья. Сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+) выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), затем телепремьера состоится на канале СТС.

Над новым проектом работают создатели и актеры блокбастера «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Режиссеры сериала-мюзикла — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, оператор — Юрий Коробейников. В ролях Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев. Проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация», «‎Балет»‎, «Фишер», «Челюскин. Первые» и другие). Производством занимаются кинокомпании «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Начало нулевых. Ксюша (Тина Стойилкович) приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина) и взбалмошная Маша (Мария Камова), мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу... Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

«Одна из главных тем в нашем проекте — тема женской дружбы, которая прошла через года. Для меня эта история личная в каком-то смысле, в каждой из героинь я вижу себя или своих подруг, каждую я понимаю и чувствую. У меня тоже есть подруга, с которой мы познакомились при поступлении в институт, и больше с того дня не расставались. Еще мне кажется важным, что в нашем сериале каждая героиня с возрастом находит себя. В оригинальном фильме была фраза: “В 40 лет жизнь только начинается”. Я бы хотела, чтобы каждая женщина в любом возрасте могла себе сказать — всё только начинается», — поделилась режиссер Ольга Долматовская.

Сериал создан по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (18+), мировая премьера которой состоялось 45 лет назад — 11 февраля 1980 года. Фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а в 1981 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Конечно, создатели сериала привнесли в историю черты нового времени.

Одну из главных ролей в «Москва слезам не верит. Всё только начинается» сыграла Тина Стойилкович. Обстоятельства, с которыми в сериале сталкивается ее героиня, актрисе не пришлось воображать: она родилась в Сербии, а в Москву приехала в 2017 году поступать в театральный вуз.

«Этот личный опыт мне, безусловно, помог. Тогда у меня не было здесь никаких знакомых, я не знала языка, это был очень непростой период. И я, и моя героиня не раз падали, но мы сохранили веру в себя и до конца следовали своей мечте. Москва — действительно невероятный город, он дарит надежду на лучшую жизнь. Солнце взойдет, и твое счастье обязательно придет к тебе, нужно только идти дальше и не сдаваться», — рассказала Тина Стойилкович.

«Мы рады, что сериал “Москва слезам не верит. Всё только начинается” пополнит линейку Wink Originals. Это новое прочтение классической истории, которое предлагает свежий взгляд на многогранные темы дружбы и женской силы в современных условиях. Думаю, что истории, рассказанные в этом мюзикле, найдут отклик в сердцах зрителей, ведь преодоление трудностей и поиск счастья — это ключевые жизненные моменты для каждого человека. Так что с нетерпением ждем премьеру», — отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Большая часть съемок велась в столице, среди локаций — РАМТ, высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино». Одну из самых ярких сцен сериала сняли на Пушкинской площади — в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Музыкальные номера сериала снимали в кинопарке «Москино» на двух тематических натурных площадках. «Ковбойский городок» — реалистичный город времен Дикого Запада площадью более 6 тысяч квадратных метров. Он включает несколько улиц с банком, салуном, офисом шерифа и отелем. Новая локация «Провинциальные города Европы» площадью 11 тысяч квадратных метров была специально построена для съемок семейного фильма «Буратино». В ней располагаются театр, школа, костел, дом папы Карло, а также жилые дома с крышами из настоящей черепицы и фресками на стенах, вымощенная камнем площадь с фонтаном, торговые лавки.

Для создания образов героев и атмосферы нулевых, художники по костюмам изучали популярные в то время модные журналы. Они сшили более 250 нарядов и еще около тысячи костюмов нашли в салонах проката одежды.