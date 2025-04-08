Общество

Почти 20 заявок подали на Всероссийский конкурс родительских комитетов представители Псковской области

Завершилась заявочная кампания второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Более восьми тысяч проектов было подано от активных родителей школьников из 89 регионов страны. Представители Псковской области направили на рассмотрение экспертов 17 инициатив, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

По всей стране второй сезон объединил почти 7,5 тысячи школ. Стоит отметить, что более двух тыс родительских комитетов, которые подали свои проекты в прошлом сезоне, но не смогли победить, решили доработать заявки и поучаствовать в конкурсе снова.

«Мы во второй раз проводим Всероссийский конкурс родительских инициатив, и рад отметить, что интерес к нему среди родителей растет. Благодарю каждого участника за активную позицию, стремление сделать школьную жизнь ярче и интереснее, а также за вклад в организацию внеурочной деятельности. Именно тесное взаимодействие родителей и педагогов позволяет создавать эффективную воспитательную среду, способствующую всестороннему развитию наших детей», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: от 200 до 500 тысяч рублей, от 500 тыс до 1 млн рублей и от 1 млн до 2 млн рублей. Победителей объявят на очередном заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 30 мая.

«Второй сезон конкурса подтвердил высокий интерес родительского сообщества к проекту. Мы получили еще больше заявок, еще больше инициатив, нацеленных на решение ключевых вопросов в области воспитания подрастающих поколений. Теперь нашим экспертам предстоит оценить и отобрать лучшие инициативы. Я хочу поблагодарить всех участников за их активность и неравнодушие. Здорово, что в нашей стране такое большое количество людей, желающих реализовывать социально-значимые проекты», - рассказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Напомним, конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета. На нем первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что глава государства поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 млрд рублей. По итогам первого конкурса свои проекты подали свыше 5 тыс школ. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны.