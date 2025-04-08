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Общество

День уборщика отмечают 9 апреля

09.04.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

В России 9 апреля отмечается неофициальный профессиональный праздник работников клининговой отрасли, или, как его еще называют в ряде регионов, День уборщика или День дворника. Клининг (англ. cleaning) в переводе с английского – уборка, чистота.

Хотя уже давно существует и более известен День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который празднуют в третье воскресенье марта все, кто связан со сферой ЖКХ и оказания услуг населению, но и сегодняшняя дата с каждым годом становится все более известной. И в первую очередь в среде специалистов, чья профессия – наведение чистоты и порядка в помещениях и на улицах. Это дворники, уборщики, работники прачечных, мойщики окон и другие специалисты клининговых компаний.

В современном высокотехнологичном мире с его бешеным ритмом жизни, особенно в крупных городах, такие услуги становятся все более актуальными, повышаются требования к их качеству и профессионализму. Поэтому клининг как самостоятельная отрасль в последние годы получает все большее развитие, а её важность трудно переоценить. Поэтому и появилась сегодняшняя дата, а её инициаторами выступили в 2009 году представители клининговых компаний на одном из тематических веб-ресурсов.

Дата 9 апреля для празднования выбрана в связи с тем, что в этот день в 1699 году русский царь Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки», который обязал жителей поддерживать чистоту на улицах столицы. А нарушителей указа ждало суровое наказание. И хотя первые дворники появились в России еще при царе Алексее Михайловиче, согласно его «Наказу о градском благочинии» 1649 года, но именно благодаря Указу Петра борьба с мусором и грязью стала действенной, пишет calend.ru.

Конечно же, с ростом городов, развитием промышленности и улучшением благосостояния людей необходимость в профессионалах, отвечающих за чистоту жилых, офисных и промышленных помещений, улиц и других территорий, все возрастала. Считается, что история клининга началась в Великобритании, где в 20 веке появились компании, специализирующиеся на уборке помещений, а позже появился Британский институт уборки, что стало предпосылкой для создания целой профессии под названием «клинер».

В России это явление получило развитие в 1990-х годах, но сначала преимущественно в крупных городах. В настоящее время – это динамично развивающаяся отрасль, в которой, по мнению специалистов, действует более 1 тысячи профессиональных клининговых компаний, и это только начало.

Клининг – неотъемлемая часть современной инфраструктуры городов и предприятий, обеспечивающая комфорт и гигиенические условия для жизни и работы людей. Ведь профессионалы клининговой отрасли выполняют широкий спектр задач: от уборки и санитарной обработки помещений и территорий до обслуживания специализированного оборудования и проведения химической чистки. Причем они делают это быстро, эффективно и безопасно, используя современные технологии и оборудование. Поэтому их труд сложно переоценить.

Источник: Псковская Лента Новостей
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