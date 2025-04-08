Общество

215 ветеранов из Псковского района получили медали к 80-летию Победы

215 ветеранов Великой Отечественной войны из Псковского района получили медали к 80-летию Победы, об этом сообщила глава района Наталья Федорова в ходе заседания муниципального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Победы.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Ответственные лица доложили о решении вопросов по обращениям от ветеранов, поступивших в адрес депутатов и органов муниципальной власти. На совещании обсудили благоустройство воинских захоронений, которое проводится силами муниципалитета, предприятий, организаций и ведомств, пожелавших оказать шефскую помощь.

А также обсудили подготовку и проведение торжественно-траурных мероприятий накануне и непосредственно 9 мая.

«Для всех нас День Победы – особое событие. Призвала коллег максимально ответственно и эффективно отработать все необходимые вопросы. Главное – забота и внимание к участникам и свидетелям Великой Отечественной войны, к памяти погибших», - заключила Наталья Федорова.