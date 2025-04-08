Общество

«Беседка»: Ольга Родина о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 апреля.

Гость студии — руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой орден», руководитель проектов рабочей группы официального сайта и федеральных акций «Победа-80» Ольга Родина. Она рассказала, какие акции в год 80-летия Победы планируется проводить на федеральном и региональном уровне, для чего создан сайт «Победа-80» и какие материалы там можно найти.

Также гостья студии ответила, планируется ли проведение парадов Победы в городах России, рассказала о деятельности Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой орден» и о том, какой вклад внесет организация в празднование юбилейной даты. Ведущий — Артем Татаренко.