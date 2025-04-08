Общество

К областной больнице перетекла «элементарная» медицинская помощь — Игорь Дитрих

На каждом уровне лечебное учреждение должно выполнять свои функции, а в настоящее время «элементарная» медицинская помощь во многом оказывается псковичам в областной больнице, а не на местах. Такое мнение бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос о реформе здравоохранения в Псковской области и укрупнении больниц.

«С учетом того, что сейчас происходит со здравоохранением, с проблемами, которые существуют, с кадровым дефицитом, реформа — это объединение в один кулак сил и средств. Эта реформа должна преследовать, конечно, благую цель, ни в коем случае не затрагивать работников здравоохранения и улучшить положение наших пациентов», — сказал Игорь Дитрих.

Он отметил, что укрупнение учреждений здравоохранения позволит больницам избавиться от взаиморасчетов и осуществлять транспортировку врачей или пациентов в рамках одной организации.

«Мы прекрасно знаем, что есть достаточно серьезный кадровый дефицит. В некоторых больницах есть одни узкие специалисты, других нет, в некоторых - наоборот. Например, сейчас объединение больниц проходит в Порхове, Дно, Дедовичах, Бежаницах и Локне, у них есть даже договоры по взаиморасчетам на прием какого-то узкого специалиста или на выполнение колоноскопии. Они заключают договор, друг другу платят и ездят. Когда будет одно учреждение, они будут в рамках одного учреждения оказывать услугу транспортировки пациента к тому месту, где это делают, или, наоборот, узкий специалист с определенной очередностью ездит в другие лечебные учреждения. Он осматривает пациентов и приближает медицинскую помощь к ним. Конечно, объединением мы не все проблемы решим. После объединения будут еще определенные подсчеты, возможно, и изменения в маршруте», — уточнил депутат.

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Он добавил, что к Псковской областной клинической больнице за много лет перетекла «элементарная» медицинская помощь.

«Вместо того, чтобы делать большие операции на сердце, на головном мозге, на позвоночнике, на брюшной полости, пищеводе, печени, большой процент операций областной больницы занимает лечение, например, острого аппендицита. Это не значит, что они не делают еще что-то другое, но они могли бы больше делать или усовершенствовать свою работу. На каждом уровне лечебное учреждение должно выполнять свою функцию. И не может головное учреждение, как областная больница, исполнять все функции, вплоть до ФАПов», – заключил Игорь Дитрих.

Напомним, в Псковской области продолжается масштабное объединение учреждений здравоохранения.