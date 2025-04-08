Общество

В ГД приняли закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Государственная дума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на повышение уровня безопасности граждан РФ при организации массовых зрелищных мероприятий. Об этом сообщается 9 апреля на официальном сайте нижний палаты парламента.

«Так, в частности, законом будет запрещено проводить зрелищное мероприятие, если место проведения не имеет инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической», — говорится в публикации.

До проведения мероприятия организатор должен будет уведомить местные власти о дате, времени, месте, тематике, количестве участников встречи. Уточняется, что конкретный порядок установят в подзаконном акте.

В закон об основах законодательства о культуре также входит положение о необходимости организатора в проведении эвакуации гостей зрелищного мероприятия в случае угрозы.