Общество

Михаил Ведерников подписал соглашение об организации профессиональной переподготовки участников СВО с РАНХиГС

Соглашение о сотрудничестве в сфере организации профессиональной переподготовки участников СВО подписал губернатор Псковской области с РАНХиГС. В рамках соглашения предусмотрено проведение личностно-профессиональной диагностики и оценки управленческого потенциала ветеранов СВО, совместная разработка и реализация программы профпереподготовки по направлениям, наиболее актуальным для Псковской области. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наиболее полно раскрыть управленческий потенциал наших защитников Отечества, чтобы они смогли найти себя в гражданской жизни и внести свой вклад в развитие Псковской области» - отметил он.

Михаил Ведерников поблагодарил Академию за готовность быть партнёром, а также обозначил, что поддержка участников СВО – важная задача для Псковской области и страны в целом.