Общество

Почти миллион рублей возместила организация за причинение вреда сельскохозяйственным почвам Псковской области

Организация, причинившая вред почвам земельных участков сельскохозяйственного назначения в Псковской области, возместила ущерб в размере почти одного миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В январе 2025 года Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора по требованию прокуратуры Псковской области была проведена внеплановая выездная проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью на предмет соблюдения требований земельного законодательства при осуществлении деятельности по строительству автомобильной дороги в Островском районе Псковской области.

Ранее по итогам выездного мероприятия государственными инспекторами ведомства было установлено, что организация в результате осуществления строительства подъездной дороги к месторождению «Раковая Гора» в 2022 году допустила уничтожение плодородного слоя почвы путем перекрытия поверхности искусственным объектом (покрытием) на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения на общей площади 0,231 га. Вследствие чего, почвам указанных сельхозугодий, как объекту охраны окружающей среды, был причинен вред.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия, в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды, юридическому лицу было предложено компенсировать вред, причиненный почвам земельных участков сельскохозяйственного назначения, который, согласно Методике исчисления вреда причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.07.2010 № 238, составил 936 936 рублей.

В апреле 2025 года претензионные требования управления Россельхознадзора были удовлетворены в полном объеме. Денежные средства поступили в бюджет муниципального округа по месту причинения вреда.