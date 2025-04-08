Общество

У жителей Псковской области на 60% выросло желание сменить работу этой весной

Исследование hh.ru показывает, что местные псковские продолжают активно искать работу: за последний месяц они обновили более 14 тысяч резюме. Это на 60% больше, чем весной 2024 года, а также на 12% больше, чем месяцем ранее. То есть желание сменить работу растёт уже который месяц подряд, а также превышает прошлогоднюю соискательскую активность. Эксперты hh.ru выяснили, почему местные жители решили сменить работодателя в 2025 году.

Аналитика hh.ru показывает, что «костяк» рынка труда региона на данный момент составляют рабочие профессии. Соискатели из этой сферы обновили за последние 30 дней более 3 тыс. резюме. Следом по числу желающих найти работу идут представители сектора продаж и обслуживания клиентов (более 2,6 тыс. соискателей). На третьем месте по числу кандидатов – сфера обслуживающего и домашнего персонала (2,4 тыс. соискателей).

А вот увеличили свою активность по сравнению с весной 2024 года больше всего соискатели, связанные со сферой автомобильного бизнеса: их число выросло на рынке труда Псковской области сразу на 141%. Удивительно, но факт – местные кадры из сектора транспорта и логистики стали на 114% чаще искать работу. Также на 112% стали больше выходить на региональный рынок труда и рабочие разного профиля. Примечательно, что за месяц на рынке труда не оказалось ни одной сферы, где соискательская активность сократилась.

Динамика резюме в Псковской области за месяц:

Профессиональная область Динамика резюме Среднее количество резюме, тыс. Автомобильный бизнес 141% 0,1 Транспорт, логистика, перевозки 114% 2,3 Рабочий персонал 112% 3,0 Безопасность 86% 0,5 Домашний, обслуживающий персонал 80% 2,4 Туризм, гостиницы, рестораны 68% 0,7 Строительство, недвижимость 66% 1,6 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 52% 0,1 Продажи, обслуживание клиентов 51% 2,6 Медицина, фармацевтика 46% 0,2 Управление персоналом, тренинги 42% 0,3 Добыча сырья 41% 0,3 Страхование 39% 0,1 Высший и средний менеджмент 38% 0,4 Стратегия, инвестиции, консалтинг 36% 0,2 Административный персонал 33% 1,5 Производство, сервисное обслуживание 28% 1,4 Информационные технологии 27% 1,0 Маркетинг, реклама, PR 25% 0,9 Наука, образование 23% 0,2 Закупки 22% 0,2 Финансы, бухгалтерия 20% 0,6 Искусство, развлечения, массмедиа 17% 0,4 Юристы 17% 0,2 Сельское хозяйство 11% 0,3 Розничная торговля 11% 0,7

«Активность местных жителей на рынке труда в 2025 году начала расти из-за сочетания экономических и социальных факторов. Во-первых, экономика России замедляется. Это подтверждают официальные данные: во втором полугодии 2023 года ВВП составлял порядка 5,8%, во втором полугодии 2024 уже 3,4%. Согласно ЦБ РФ, прогноз ВВП на 2025 год составит 1,5–1,7%. Мониторинг Банка России, показывает, что деловые настроения достигли минимума в начале 2025. Таким образом, инфляция и снижение реальных доходов толкают людей на кардинальные шаги: с одной стороны, поиск более оплачиваемой, а с другой стороны – более стабильной работы, где их не будут ждать возможные сокращения. Текущие зарплаты не успевают за ростом цен, поэтому сотрудники стали чаще мониторить рынок труда в поисках более высокого дохода.

Также не будем забывать и про смену поколений: миллениалы и зумеры, которые активно наполняют рынок труда, как правило, чаще меняют работу, чем предыдущие поколения, и в 2025 году их доля на рынке труда может увеличиться.

Немаловажно и желание баланса работы и жизни. Мы видим, что люди чаще и охотнее просматривают и откликаются на вакансии, где есть возможность работать на удаленке. И если компании не будут предлагать гибкие условия (удаленку, 4-дневную неделю или гибкий график), сотрудники могут чаще увольняться в поисках лучшего варианта. Таким образом, данные тренды делают рынок труда более динамичным, а работников – более мобильными», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.