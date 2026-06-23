Кто чаще всего теряется в лесу, ответили псковичам

Категории людей, подверженные наибольшему риску потеряться в лесу, перечислил заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Псковской области Владимир Якунин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Ежегодно у нас проходят поисковые работы, самая активная фаза начинается с июля, когда созревают ягоды, грибы, и продолжается до октября. Вот эти четыре месяца самые жаркие для нас в плане поиска потерявшихся», - сказал Владимир Якунин.

Замначальника ГУ МЧС РФ по региону подчеркнул, что в основной группе риска находятся дети. «Здесь самое главное объяснить ребенку, что если он потерялся, то не нужно никуда бежать, важно остаться на месте. Именно так в случае поиска его обнаружат быстрее всего», - уточнил гость студии.

Часто теряются в лесу люди пожилого возраста. «Они вроде и опытные, но, может, в силу возраста теряются. Им нужно всегда брать с собой какие-либо гаджеты, чтобы была возможность вызвать помощь. Также можно взять с собой компас, если что попробовать сориентироваться по нему», - добавил Владимир Якунин.

Еще одной категорией, подверженной риску потеряться в лесу, являются городские жители, заключил представитель МЧС.