 
Общество

Кто чаще всего теряется в лесу, ответили псковичам

0

Категории людей, подверженные наибольшему риску потеряться в лесу, перечислил заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Псковской области Владимир Якунин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Ежегодно у нас проходят поисковые работы, самая активная фаза начинается с июля, когда созревают ягоды, грибы, и продолжается до октября. Вот эти четыре месяца самые жаркие для нас в плане поиска потерявшихся», - сказал Владимир Якунин. 

Замначальника ГУ МЧС РФ по региону подчеркнул, что в основной группе риска находятся дети. «Здесь самое главное объяснить ребенку, что если он потерялся, то не нужно никуда бежать, важно остаться на месте. Именно так в случае поиска его обнаружат быстрее всего», - уточнил гость студии.

Часто теряются в лесу люди пожилого возраста. «Они вроде и опытные, но, может, в силу возраста теряются. Им нужно всегда брать с собой какие-либо гаджеты, чтобы была возможность вызвать помощь. Также можно взять с собой компас, если что попробовать сориентироваться по нему», - добавил Владимир Якунин. 

Еще одной категорией, подверженной риску потеряться в лесу, являются городские жители, заключил представитель МЧС. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026