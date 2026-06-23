Курсанты из Пскова вошли в число лучших на Кубке замминистра обороны по стрельбе

На базе многофункционального огневого центра парка «Патриот» состоялся розыгрыш Кубка заместителя министра обороны Российской Федерации по армейской высокоточной стрельбе памяти Героя Российской Федерации, легендарного разведчика-снайпера Виталия Шаповалова, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном филиале центра «Воин».

Фото псковского филиала центра «Воин»

Организаторами соревнований выступили главное управление боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, Федерация боевого снайпинга России и центр «Воин».

Турнир стал одним из крупнейших и наиболее значимых соревнований по армейской высокоточной стрельбе в стране. В нем приняли участие более 200 человек — представители Вооруженных сил Российской Федерации, силовых ведомств, Федерации боевого снайпинга России, стрелковых клубов и военно-патриотических организаций.

В основной дисциплине — боевой высокоточной стрельбе — участники поражали цели на дистанциях до 2000 метров. Также программа соревнований включала выполнение упражнений на дистанциях 730 и 914 метров с использованием современных электронных мишенных комплексов.

Особое место в турнире заняли состязания среди курсантов центра «Воин». В них приняли участие 60 курсантов из 12 регионов России, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и практических навыков, полученных в ходе обучения.

Участникам предстояло проявить себя в нескольких дисциплинах: высокоточной стрельбе из пневматической винтовки, работе в составе снайперской пары, тактической медицине, управлении FPV-дронами и военно-спортивной игре «Орибол».

Курсанты псковского филиала центра «Воин» достойно представили регион и завоевали призовые места:

Иван Калиц — 1 место в дисциплине «Виртуальное управление FPV-дроном»;

Анастасия Алексеева и Виктория Мольгавко — 2 место в дисциплине «Боевая высокоточная стрельба» в классе пневматических винтовок среди снайперских пар;

Мирослава Вострокнутова — 3 место в дисциплине «Тактическая медицина».

Высокие результаты курсантов псковского филиала стали подтверждением эффективности подготовки, проводимой в центре «Воин», а также свидетельством серьезного отношения молодежи к освоению военно-прикладных дисциплин, заключили в филиале.