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Курсанты из Пскова вошли в число лучших на Кубке замминистра обороны по стрельбе

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На базе многофункционального огневого центра парка «Патриот» состоялся розыгрыш Кубка заместителя министра обороны Российской Федерации по армейской высокоточной стрельбе памяти Героя Российской Федерации, легендарного разведчика-снайпера Виталия Шаповалова, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном филиале центра «Воин».

Фото псковского филиала центра «Воин»

Организаторами соревнований выступили главное управление боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, Федерация боевого снайпинга России и центр «Воин».

Турнир стал одним из крупнейших и наиболее значимых соревнований по армейской высокоточной стрельбе в стране. В нем приняли участие более 200 человек — представители Вооруженных сил Российской Федерации, силовых ведомств, Федерации боевого снайпинга России, стрелковых клубов и военно-патриотических организаций.

В основной дисциплине — боевой высокоточной стрельбе — участники поражали цели на дистанциях до 2000 метров. Также программа соревнований включала выполнение упражнений на дистанциях 730 и 914 метров с использованием современных электронных мишенных комплексов.

Особое место в турнире заняли состязания среди курсантов центра «Воин». В них приняли участие 60 курсантов из 12 регионов России, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и практических навыков, полученных в ходе обучения.

Участникам предстояло проявить себя в нескольких дисциплинах: высокоточной стрельбе из пневматической винтовки, работе в составе снайперской пары, тактической медицине, управлении FPV-дронами и военно-спортивной игре «Орибол».

Курсанты псковского филиала центра «Воин» достойно представили регион и завоевали призовые места:

  • Иван Калиц — 1 место в дисциплине «Виртуальное управление FPV-дроном»;
  • Анастасия Алексеева и Виктория Мольгавко — 2 место в дисциплине «Боевая высокоточная стрельба» в классе пневматических винтовок среди снайперских пар;
  • Мирослава Вострокнутова — 3 место в дисциплине «Тактическая медицина».

Высокие результаты курсантов псковского филиала стали подтверждением эффективности подготовки, проводимой в центре «Воин», а также свидетельством серьезного отношения молодежи к освоению военно-прикладных дисциплин, заключили в филиале. 

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