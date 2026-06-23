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Почти 90 тысяч псковичей проголосовали за благоустройство территорий в 2027 году

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Определены общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом пишет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в мессенджере «Макс». Парламентарий сообщил, что в Псковской области в голосовании приняли участие около 90 тысяч человек. 

Фото: Александр Козловский / «Макс». На снимке – часть парковой зоны в псковской деревне Неелово. Здесь она появилась в 2023 году на месте пустыря. Работы проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

«В голосовании приняли участие около 90 тысяч человек. Это хороший показатель вовлечённости жителей и, главное, подтверждение того, что людям небезразлично, как будут выглядеть их города, посёлки, дворы, парки, скверы и места отдыха», - пишет депутат.

По его словам, ФКГС — это не просто про лавочки, дорожки и освещение. Это про качество жизни. Про возможность гулять с детьми в благоустроенном парке, проводить городские мероприятия на удобных площадках, заниматься спортом рядом с домом, видеть вокруг себя порядок и уважение к людям. 

«Особенно важно, что жители сами выбирают территории, которые нуждаются в обновлении. Такой подход делает благоустройство по-настоящему народным: не «кто-то решил», а сами люди сказали, что для них важно», - отметил Александр Козловский.

По всей стране в голосовании приняли участие почти 16 миллионов человек. Свой выбор делали жители 88 регионов, а на голосование было представлено более 6,7 тысячи проектов.

«Это большая совместная работа государства, муниципалитетов, волонтёров, общественников и партии «Единая Россия», которая с самого начала поддерживает направление благоустройства городской среды, - заметил парламентарий. - Спасибо всем, кто не остался в стороне. Каждый голос — это вклад в развитие своего города, своего района, своего двора!»
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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