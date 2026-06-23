Почти 90 тысяч псковичей проголосовали за благоустройство территорий в 2027 году

Определены общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом пишет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в мессенджере «Макс». Парламентарий сообщил, что в Псковской области в голосовании приняли участие около 90 тысяч человек.
Фото: Александр Козловский / «Макс». На снимке – часть парковой зоны в псковской деревне Неелово. Здесь она появилась в 2023 году на месте пустыря. Работы проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
По его словам, ФКГС — это не просто про лавочки, дорожки и освещение. Это про качество жизни. Про возможность гулять с детьми в благоустроенном парке, проводить городские мероприятия на удобных площадках, заниматься спортом рядом с домом, видеть вокруг себя порядок и уважение к людям.
По всей стране в голосовании приняли участие почти 16 миллионов человек. Свой выбор делали жители 88 регионов, а на голосование было представлено более 6,7 тысячи проектов.
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