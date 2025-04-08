Псковский избирком объявил победителей конкурса молодёжных проектов

Избирательная комиссия Псковской области объявила победителей конкурса молодёжных проектов в своем Telegram-канале.
Финансирование на реализацию проектов получат 10 ребят:
- Степан Чижов с проектом «Музей в чемодане» — 210 699 рублей;
- Анастасия Васильева с проектом «Эстафета памяти «Наши Герои» — 182 760 рублей;
- Ирина Жора с проектом настольной игры «Формула выбора» — 298 700 рублей;
- Виктория Петрова с проектом «Память войны. Псков. Псковский район» — 181 656 рублей;
- Михаил Ефимов с проектом «Рука Помощи» — 66 179 рублей;
- Вероника Ефимова с проектом «Кворум» — 181 465 рублей;
- Юлия Егорова с проектом «Поиск продолжить!» — 304 190 рублей;
- Артём Белецкий с проектом «Первая помощь для населения» — 217 052 рублей ;
- Владислав Пельбаум с медиа-проектом «Истории героев» — 249 896 рублей;
- Анастасия Созина с проектом «Дорога Героев» — 67 700 рублей.
«Поздравляем конкурсантов с победой и желаем успехов в реализации проектов!» - отметили в Избиркоме.