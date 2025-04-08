Общество

Великолукский врач Елена Буранова удостоена общественной медали «За заслуги в области медицины»

Заведующая неврологическим отделением великолукского филиала Псковской областной больницы, врач-невролог Елена Буранова удостоена общественной медали «За заслуги в области медицины». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукской администрации.

«Эта награда — признание её профессионализма и преданности делу. Медаль "За заслуги в области медицины" учреждена Комиссией по общественным медалям и памятным знакам и вручается работникам медицинских профессий за добросовестную работу и выполнение своего профессионального долга», - отметили в администрации.

Елена Буранова окончила Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» в 2011 году, а интернатуру по неврологии прошла в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И.П.Павлова в 2012 году. Её профессиональный стаж составляет уже 13 лет.