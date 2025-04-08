Общество

В ГД внесли проект об увеличении срока действия электронной визы до 120 суток

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, законопроект доступен в думской электронной базе данных.

«Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 2516.1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" разработан во исполнение указания президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года № Пр-2386 и предусматривает увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Срок пребывания по ней иностранного гражданина в России предлагается увеличить с 16 до 30 суток, при сохранении кратности этой визы, следует из пояснительного документа, пишет РИА Новости.

Изменения представляются целесообразными по результатам анализа годового мониторинга работы системы единой электронной визы, который свидетельствует о ее успешности и растущей востребованности, отмечается в документе.

«За период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года оформлено 541 тысяча единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств, имеющим право на ее получение, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств вместе взятых (771 тысяча)», - сказано в документе.

Уточняется, что реализация положений законопроекта будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в РФ с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России.

«Предусмотренный законопроектом отлагательный срок вступления в силу обусловлен необходимостью доработки ведомственного сегмента Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (система "Мир"), на которые потребуется не менее 30 дней», - сказано в пояснительной записке.