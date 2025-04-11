Общество

Профсоюзы в Псковской области возьмут на контроль исполнение федерального отраслевого соглашения

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в заседании регионального штаба «Народный фронт "За Россию"». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов, по итогам профсоюзы решили взять на контроль исполнение федерального отраслевого соглашения.

Фотографии: Псковский облсовпроф

Участники заседания обсудили проблематику по направлениям: здравоохранение, образование, ЖКХ, инфраструктура, бизнес-среда, занятость, социальная сфера, поддержка участников специальной военной операции и другим.

«Озвучил неутешительные результаты профсоюзного мониторинга в сфере труда и исполнения федерального отраслевого соглашения в ресурсоснабжающем секторе региона в части установлений ставок первого разряда и в целом оплаты труда работников. Договорились оперативно проинформировать ответственные лица правительства региона, обсудить сложившуюся ситуацию с руководителями предприятий сферы ЖКХ, определить необходимость участия в процессе приведения федеральных норм в части оплаты труда контрольно-надзорных органов. Берём ситуацию на контроль!» - сообщил Игорь Иванов по итогам заседания.