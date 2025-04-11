Общество

Студенты псковского колледжа заняли третье место на всероссийском хакатоне

Студенты из Псковской области заняли третье место на всероссийском Varwin Хакатоне-2025, финал которого прошел в Санкт-Петербурге в средней образовательной школе №75 и РАНХиГС, сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете мероприятия.

Участники решали кейсы ведущих российских компаний и разработали 3D/VR-приложения на платформе Varwin для РАНХиГС, «Артека», «Геоскана», Polymedia и HTC.

В 2025 году участие приняли более 1780 школьников и студентов из 67 регионов России, а также команды из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Республики Беларусь.

Команда из Псковского политехнического колледжа заняла третье место.