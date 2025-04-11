Общество

Управление по МСУ и территориальному развитию Псковской области переименовали

Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области переименовали в управление муниципального развития правительства региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников. Он вступит в силу с 20 апреля.

До приведения в соответствие документов наименование «Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области» и наименование «Управление муниципального развития правительства Псковской области» будут применяться как равнозначные. В соответствие приведут также штатное расписание.

Основной целью деятельности управления является создание надлежащих условий для реализации правительством области государственной политики в сфере местного самоуправления и развития территорий муниципальных образований области.