Общество

«Зверьё моё»: Добродушный и общительный «пастух»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 апреля. В студии поприсутствовали владелица псковского питомника бернских зенненхундов Анастасия Полинская и её подопечный Крафт, который недавно стал отцом.

Гостья рассказала, какими должны быть условия содержания бернских зенненхундов, и как за ними ухаживать. Квартира, дом или вольер? Как правильно стричь когти, почему нельзя сбривать шерсть, и как часто мыть? Легко ли представители данной породы поддаются обучению? Сколько им нужно активности? Какие правила следует соблюдать, чтобы сохранить здоровье питомца? Об этом и многом другом - в текстовой версии радиопрограммы.

О дружелюбии

- Анастасия, здравствуйте! Представьте нам вашего спутника.

- Его зовут Крафт. Это собака моего разведения, родился в моём доме. В этом году ему исполнилось 4 года. Недавно он стал папой. Мальчик достаточно общительный, внимательный. Безумно любит купаться, очень сильно любит детей, всегда по мне скучает, когда меня нет дома, потому что вырос один. Обожает машины - это его кайф, «тащится», когда я куда-то беру его кататься.

- Наверное, потому что он знает, что машина предвещает что-то хорошее?

- Да, мы едем куда-то гулять, кататься. В холочке мы всего 71 сантиметр, весим 60 килограммов. По России ему закрыли все титулы, которые только можно было. По минималочке - юные, взрослые, чемпионские. Он очень любимый пёс у меня.

- Расскажите про ваш питомник, с чего все начиналось?

- История, на самом деле, достаточно грустная. Берны в нашей семье с 2008 года. Получилась такая ситуация. Тогда ещё была газета «Из рук в руки», мы узнали об отказнице суке, которая жила на балконе метр на метр. Решили её забрать, и с тех пор в нашем доме появились берны. А потом, на следующий год, когда у меня родился младший сын, я пошла на выставку, и там познакомилась поближе с этими собаками. С течением времени я увидела журнал «Друг», в котором рассказывалось про московский питомник «Дюрбахлер Клаб». Я стала дальше знакомиться с породой, после этого у меня появилось ещё два отказника. Да, таких собак тоже выкидывают на улицу, к сожалению. Таким образом, этим собаки почти 20 лет присутствуют в нашем доме. Щенки появляются с перерывом полтора-два года, старшему помёту в этом году исполнилось 12 лет.

- Других пород в питомнике нет?

- У меня в доме живёт кавалер (кавалер-кинг-чарльз-спаниель - порода собак-компаньонов, маленький спаниель - прим. ред.), он по типу кошки. Родители всю жизнь держали восточек (восточноевропейская овчарка - прим. ред.), но я, наверное, к ним отойду гораздо позже. Берн - это собака, очень комфортная в общении, это пастух. Она смотрит за твоими детьми, смотрит за твоими животными. Они безумно общительные, очень сильно по тебе скучают. Ты можешь прийти, ничего ему не говорить, а он тебя уже понял. Это собака, которая комфортна в любом варианте - в поездке, дома, в гостях. В принципе, сейчас вы в этом убедились, когда увидели Крафта, думаю, всем было здорово и весело, потому что он ко всем ползёт. У меня четверо детей, и эта порода - идеальный вариант. Дома все под присмотром. Даже младшая дочка, которой сейчас семь месяцев, за ней все смотрят. Вася где-то закричала, они уже все около нее.

- Хотела спросить, как вы со всем этим справляетесь - получается, собаки вам помогают?

- Бывают, конечно, такие нюансы, когда тяжеловато, но я же их завела, они родились в моем доме, поэтому я обязана их воспитывать, обихаживать. Ну а по факту я очень энергичный человек. Мне кажется, я без собак уже не могу, без них тяжело будет и грустно. Я не представляю свой дом без животных. Представьте, когда маленькие щеночки появляются - это другой мир, ты их всегда очень ждешь.

Об активности и обучении

- Какими должны быть условия содержания бернского зенненхунда?

- Эта собака комфортна и дома, и на улице. Нет зависимости от того, живут люди в квартире или в частном доме, длинная шерсть или не очень - кобели более одеты, нежели суки. Здесь самый главный фактор заключается в чём? Бернскому зенненхунду нужна физика. Это не та собака, которая будет просто лежать на диване. Конечно, они не как хаски, полтора-два часа прогулки в день хватает, учитывая, что наши собаки могут свободно выйти на улицу и вернуться в дом. Если щенок маленький, с ним нужно гулять как минимум 5-6 раз в день, пока он малыш. Взрослая собака такой физической выкладки не требует. В этом плане с берном очень комфортно. Что касаемо содержания для квартиры или для дома - повторюсь, это без разницы. Относительно вольера есть нюанс. Обычно я говорю потенциальным хозяевам так. Нужно, чтобы было место, куда можно собаку закрыть, допустим, когда приходят гости, чтобы просто габаритами не напугать, либо производятся какие-то работы на участке, и собаке там будут комфортно. Но недопустимо, чтобы берн на постоянной основе жил в вольере, как, допустим, среднеазиатские овчарки. Берн - это собака для общения. То есть, спать в вольере - хорошо, но всё остальное время собака должна находиться в окружении своего хозяина. Тем более, когда он один, они очень сильно скучают. И поэтому, когда мне говорят: «Я хочу купить собачку вольер», - я таким людям отказываю сразу. Это не жизнь для бернского зенненхунда. Берн - это собака, которая должна тебя видеть. Для них так: ты ушел за дверь, тебя нет, значит, все плохо, жизнь кончена.

- Если их несколько, как у вас, наверняка скучают меньше?

- Да, им не скучно, а очень даже весело. Скажу сразу, кто решается завести одного бернского зенненхунда: где один, там и два, а там уже, в принципе, и до третьего недалеко. Есть несколько владельцев, у которых и три, и четыре моих собаки живут. Бывает так, что приезжали за одним, а взяли двух. И у них всё прекрасно. Когда берн один в семье, естественно, он будет требовать к себе очень много внимания. Но многое зависит от характера. Есть флегма: где положил, там он и лежит. Но такие достаточно редко встречаются, обычно они такими становятся к старости. А есть реальные вертихвостки - куда ты, туда и я. Очень многое ещё зависит от костяка. Есть незагруженные по костям собаки, они более подвижные. Некоторые наши выпускники занимаются танцами, кто-то ходит на аджилити. Да, такая «машинка», килограммов на сорок, спокойно скачет за тарелками. Сложно, конечно, это представить, но оно реально существует. Многие ребята берут на охрану, есть парочка семей, кто занимается с берном защитно-караульной службой. Тут уже кому что нравится, всё, что угодно можно придумать. Есть одна владельца, которая проживает в Питере, у нее собаки постоянно находятся в окружении лошадей, которыми она занимается. Она с ними разные трюки делает, собаки и прыгают, и скачут, чуть ли не по деревьям лазают - чего только не делают.

- Обучению берны поддаются легко?

- Берн - это очень умная собака. Основные команды - «сидеть», «лежать», «фу», «нельзя», «место» - щенки знают буквально с двух с половиной-трех месяцев, научить их этому ничего не стоит. Крафт был научен с трех месяцев, пару недель - и он уже все знает. Все остальные команды, может быть, какие-то менее распространенные, вроде «ползти» - это, конечно, постарше. Касаемо барьеров, лазить куда-то, прыгать, высокие участки и так далее - я рекомендую, чтобы бернский зенненхунд этим не занимался хотя бы лет до полутора. Потому что зона роста у берна закрывается достаточно поздно, тем более, если это высокий тяжелый кобель. Он может самому себе нанести травму. Я не говорю, что с берном вообще нельзя гулять, ходить, нет, он должен двигаться, шевелиться. Желательно, чтобы при выращивании щенок щупал разную поверхность - камни, траву, песок, воду. Но физнагрузка должна быть в меру.

О здоровье и особенностях ухода

- Про здоровье что можете сказать?

- Бернский зенненхунд принадлежит к группу молоссов, это тяжёлые собаки. Средняя продолжительность жизни наших бернов составляет 8-10 лет. В части заболеваний, как и в других породах, у нас хватает болячек и относительно дисплазии, и относительно онкологии, и заворот века. Не скажу, что это касается именно нашей породы, это не так. В каждой породе есть определенные нюансы. Делать из берна «хрустальную вазу» тоже не стоит. Да, это большая собака, объемная, но изначально она была выведена для того, чтобы пасти животных, не боится физнагрузки. И она приносит очень много кайфа: как только ты её увидел, уже втюрился. Берн - это много и здорово.

- Как за ним ухаживать? Что делать с шерстью - её много?

- Здесь кому что удобно. Я, допустим, категорически против собак с короткой шерстью, потому что она впивается вовсюда. С берном в этом плане проще. Пришел, мокрой рукой убрал с дивана шерсть - и чисто, не будет маленьких «иголочек» в штанах, в кофтах, которые, допустим, от долматинца или ротвейлера. Ни в коем случае не в обиду другим породам, просто мне удобно с берном. Раз в три месяца мои собаки моются, если только это не зима. Либо я их мою сама, либо отвожу в груммерскую, там девчонки ими занимаются. Никакого сложного ухода не требуется. А летом могу чуть ли не каждую неделю их «стирать» - под боком речка. Самое главное, для тех, у кого достаточно тяжелая шерсть, желательно дома иметь компрессор, чтобы высушивать собаку, иначе она может сопреть. Берна нельзя брить, это исключено, что, в принципе, касается всех длинношерстных собак. От шерсти зависит терморегуляция, это своего рода «термос». Снаружи он нагрелся, горячий, а внутри температура меньше на 7-8 градусов. Шерсть бережет от солнечных лучей. Поэтому никакого бритья, никаких стрижек, ничего такого быть не должно. Сходили, помылись, чистые и красивые, ему легко и замечательно. Касаемо чистки зубов и всего остального - это по требованию. Относительно питания, мои собаки живут на натуральной пище. Щенков я выращиваю на сухом корме с добавлением творога, мяса, овощей, дальше даю возможность хозяину выбрать для себя, что ему удобнее. Мне удобнее, чтобы собаки жили на натуралке, это повелось очень-очень давно. К тому же, так собаки пьют меньше воды. На сухом корме жидкости нужно больше.

- Читала, что обеспечить полнорационное питание своими силами очень сложно.

- Да, очень много по этому поводу дилемм, но в итоге каждый выбирает для собаки то, что хочет. Есть владелец, который добавляет своему кобелю, моему выпускнику, и перепелиное яичко, и красную рыбку, и филе индеечки, бананчика кусочек, ещё чего-то. Каждый подбирает для своей собаки индивидуально то, что считает нужным. Но стоит помнить, что собака - это хищник. Мясо - это хорошо, но это один белок. У тех, кто сидит на натуралке, должны быть субпродукты. Кто-то дает вареные, кто-то сырые, у всех по-разному. Спорить в этой ситуации невозможно, я всегда говорю: кормите вашу собаку, чем угодно. Просто потом не задавайтесь вопросами о том, откуда у него аллергия на одно, другое, третье - такое тоже может быть. Чем проще составляющие, тем легче потом определить, откуда какая-то аллергия выскочила, если на то пошло.

- Хотелось бы уточнить про когти: как часто нужно их стричь, и насколько сложен данный процесс?

- Всё очень просто. Собака к этому приучается с детства. У нас есть такая штука, называется гриндеры - по сути, это электрическая пилка. Но для этого собаку сначала нужно приучить к шуму, делать это тоже нужно с детства. Есть категория животных, которые проживают на улице, и когти стачиваются достаточно быстро, немножко подстригать надо буквально раз в две недели, не более того. Тем животные, которые проживают на территории квартиры, в закрытом помещении, где они не могут обо что-то точить, нужно минимум раз в неделю стричь. Когти растут с огромной скоростью, поэтому нужно за ними внимательно смотреть. Как только они начинают вырастать больше, чем подушечка, это плохо. У собак с длинными когтями портится походка, начинают скручиваться пальцы, они могут криво ходить. Как подстригать? Все по-разному делают. Кто-то на лоб себе вешает вкусняшку, а меня всё просто: на пол лег - всё, лежи, тут уже без вариантов. Мать уже пришла с когтерезкой, всё бесполезно, будешь лежать, как ни крути.

- К сожалению, наше время подошло к концу. Какой совет вы могли бы дать потенциальным владельцам собаки любой породы?

- В первую очередь, нужно выбрать хорошего заводчика. Это очень важно, потому что вам потом с этим человеком общаться в ближайшие 10 лет, вы становитесь реально как мама и папа. Во вторую очередь, нужно не кидаться за красивой картинкой, за любой собакой. Это исключено. Сначала вы должны сесть, внимательно посмотреть и почитать, что эта собака из себя представляет, чего требует. Допустим, сиба-ину и бернский зенненхунд - это две совершенно разные собаки по активности. Так же, как и австралийская овчарка, и шипперке, пиренеец, тибетский мастиф - они все отличаются. В общем, сперва находим заводчика, потом читаем про породу, а потом начинаем знакомиться с ней лично.

- Благодарю за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были владелица псковского питомника бернских зенненхундов Анастасия Полинская и её питомец Крафт. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!