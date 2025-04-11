Общество

Великолукским активистам ТОС вручили награды

Конференция территориальных общественных самоуправлений (ТОС), посвященная подведению итогов, а также взаимодействию с управлением жилищно-коммунального хозяйства города и совместной работе с депутатами Великолукской городской Думы, состоялась в Великих Луках 10 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фотографии: администрация Великих Лук

С момента создания в 2021 году в Великих Луках активно действуют пять ТОС: «Заречный», «Центральный», «Южный», «Восточный» и «Северный». Эти структуры объединяют около 70 тысяч жителей и охватывают все ключевые городские районы. На конференции было подчёркнуто, что появление ТОС стало важным этапом в развитии городского самоуправления.

По словам заместителя главы города Николая Андросовича, который выступил с приветственным словом от главы Великих Лук Николая Козловского, территориальные объединения стали важными участниками решения вопросов социальной поддержки населения, благоустройства дворов, развития ЖКХ и формирования здорового образа жизни.

«За годы своей работы эти объединения инициативных граждан превратились в дружные команды единомышленников, стремящихся сделать наш город красивее и уютнее», – отметил, в частности, Николай Андросович.

Сегодня великолукские ТОС – это полноценный общественный институт, в который входят инициативные, неравнодушные жители города. Их деятельность активно поддерживается городской администрацией и депутатским корпусом, добавили в администрации.

Заместитель начальника управления ЖКХ Надежда Васильева подчеркнула, что администрация города и УЖКХ оказывает ТОС консультативную помощь и поддерживает их инициативы. Одним из ярких примеров такого взаимодействия стало благоустройство дворов: установка детских и спортивных площадок, озеленение и другие проекты. Особенно активен в этом направлении ТОС «Заречный», отметили в великолукской администрации.

Председатель ТОС «Заречный», депутат городской Думы Сергей Макаров в свою очередь отметил, что в будущем можно расширить сферу деятельности ТОС: контролировать качество уборки и вывоза мусора, участвовать в развитии городской инфраструктуры, работать с подрастающим поколением.

На сегодняшний день одной из добрых традиций, поддерживаемых ТОС, а также общественными советниками главы города, является дворовый фестиваль «Любимый дворик», который также обсуждался в рамках конференции. Подробнее об этом фестивале собравшимся рассказала председатель комитета культуры администрации Великих Лук Елена Савченко.

Завершилась встреча награждением активистов за их вклад в развитие городской среды, инициативность и целеустремлённость.