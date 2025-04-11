Общество

Церемония закрытия областного этапа конкурса «Учитель года России» стартовала в Пскове

Церемония торжественного закрытия областного этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2025», «Воспитатель года России-2025», «Учитель-дефектолог года России-2025» и «Мастер года-2025» проходит в псковской гимназии №29 сегодня, 11 апреля.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на протяжении пяти дней лучшие педагоги Псковской области состязались в уровне профессионального мастерства. И сегодня станут известны имена победителей.

Смотрите также Областной этап конкурсов профессионального мастерства педагогических работников стартовал в Пскове

Отметим, что в этом году в четырех профессиональных состязаниях приняли участие 24 учителя, 17 воспитателей, 8 дефектологов и 15 мастеров со всей Псковской области. В течение недели педагоги каждый в своей компетенции проходили конкурсные испытания. Профессиональные способности участников оценивало экспертное жюри.

По итогам конкурсных испытаний лучшие педагоги области получат призы от Псковского областного Собрания депутатов, региональной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, уполномоченного по правам человека в Псковской области, а также от спонсоров.