Общество

Двум судьям в Псковской области вручили подписанные президентом удостоверения

Торжественная церемония вручения удостоверений судьям, назначенным указом президента Российской Федерации №153 от 18 марта 2025 года, состоялась 11 апреля. Мероприятие прошло в Главном федеральном управлении по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба судов Псковской области

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков передал удостоверения председателю Стругокрасненского районного суда Михаилу Ищенко и судье Псковского областного суда Ольге Жбановой. Эти документы были подписаны президентом Российской Федерации.

Михаил Ищенко до своего нового назначения работал мировым судьей судебного участка №15 в Плюсском районе. Ольга Жбанова занимала должность судьи Псковского городского суда.

Александр Хлопков поздравил обоих судей с этим важным событием и пожелал им дальнейших успехов в службе правосудия.