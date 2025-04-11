Двум судьям в Псковской области вручили подписанные президентом удостоверения

Торжественная церемония вручения удостоверений судьям, назначенным указом президента Российской Федерации №153 от 18 марта 2025 года, состоялась 11 апреля. Мероприятие прошло в Главном федеральном управлении по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.
Фото здесь и далее: пресс-служба судов Псковской области
Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков передал удостоверения председателю Стругокрасненского районного суда Михаилу Ищенко и судье Псковского областного суда Ольге Жбановой. Эти документы были подписаны президентом Российской Федерации.
Михаил Ищенко до своего нового назначения работал мировым судьей судебного участка №15 в Плюсском районе. Ольга Жбанова занимала должность судьи Псковского городского суда.
Александр Хлопков поздравил обоих судей с этим важным событием и пожелал им дальнейших успехов в службе правосудия.