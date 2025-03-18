Общество

Путин назначил председателя Стругокрасненского районного суда

Президент РФ Владимир Путин назначил председателя районного суда в Псковской области. Соответствующий указ президента Российской Федерации от 18.03.2025 №153 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ» опубликован на сайте нормативных правовых актов.

В соответствии с текстом документа, председателем Стругокрасненского районного суда на 6-летний срок полномочий назначен Михаил Ищенко.

Также судьей Псковского областного суда назначена Ольга Жбанова.

Напомним, ранее по итогам заседание квалификационной коллегии судей Псковской области был дан ряд рекомендаций по назначению судей в регионе.