Председателем коллегии судей Псковской области вновь избран Александр Рубанов

На должность председателя квалификационной коллегии судей Псковской области избран судья Псковского областного суда Александр Рубанов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.
Фото здесь и далее: пресс-служба судов Псковской области
Сегодня, 11 апреля, состоялось заседание квалификационной коллегии судей Псковской области в новом составе.
Заседание открыла председатель Совета судей Псковской области Елена Зайцева. В заседании принял участие председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.
Председателем квалификационной коллегии судей Псковской области избран судья Псковского областного суда Александр Рубанов.
В пресс-службе судов напомнили, что 21 марта на отчетно-выборной конференции судей Псковской области тайным голосованием был избран новый состав квалификационной коллегии судей Псковской области:
Напомним, в мае 2021 года на должность председателя квалификационной коллегии судей Псковской области также был избран судья Псковского областного суда Александр Рубанов.