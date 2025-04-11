Общество

Председателем коллегии судей Псковской области вновь избран Александр Рубанов

На должность председателя квалификационной коллегии судей Псковской области избран судья Псковского областного суда Александр Рубанов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба судов Псковской области

Сегодня, 11 апреля, состоялось заседание квалификационной коллегии судей Псковской области в новом составе.

Заседание открыла председатель Совета судей Псковской области Елена Зайцева. В заседании принял участие председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.

Председателем квалификационной коллегии судей Псковской области избран судья Псковского областного суда Александр Рубанов.

В пресс-службе судов напомнили, что 21 марта на отчетно-выборной конференции судей Псковской области тайным голосованием был избран новый состав квалификационной коллегии судей Псковской области:

Александр Рубанов, судья Псковского областного суда; Кирилл Валиков, судья Псковского областного суда; Жана Бударина, судья Арбитражного суда Псковской области; Екатерина Дегтярёва, судья Арбитражного суда Псковской области; Владимир Орлов, судья Арбитражного суда Псковской области; Юлия Семенова, судья Арбитражного суда Псковской области; Мария Соколова, судья Арбитражного суда Псковской области; Елена Мирошниченко, судья Псковского гарнизонного военного суда; Мария Емельянова, судья Псковского городского суда Псковской области; Наталья Крипайтис, судья Великолукского городского суда Псковской области; Юлия Сорокина, судья Островского городского суда Псковской области; Сергей Пивоваров, мировой судья судебного участка № 30 Пскова.

Напомним, в мае 2021 года на должность председателя квалификационной коллегии судей Псковской области также был избран судья Псковского областного суда Александр Рубанов.