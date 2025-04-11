Общество

Субботник у обелиска жертвам фашизма проведут в Пскове

Субботник возле памятника жертвам фашизма в Крестах, где каждый сможет внести личный вклад в сохранение памяти о беспощадной реальности Великой Отечественной войны, состоится в Пскове 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Сбор участников состоится в 17.00 у обелиска жертвам войны, ориентир – автобусная остановка «Кресты».

Инвентарь для уборки предоставляется организаторами. Участникам рекомендуется одеться по погоде. Для участия необходима предварительная регистрация на портале «Добро».

Субботник проводится в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», реализующегося благодаря поддержке конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.