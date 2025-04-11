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Николай Козловский рассказал о самых значимых памятниках Великих Лук

Глава города Великие Луки Николай Козловский в преддверии 80-летия Великой Победы посвятил свое еженедельное обращение памятным местам города, связанным с героическим прошлым страны и подвигами российского и советского народов в Великой Отечественной войне. Эти места известны каждому великолучанину и являются настоящими символами героизма и священной памяти о тех, кто сражался за свободу Отечества.

«Одно из самых известных мест – это Вечный огонь. Он напоминает нынешнему поколению о величайшем мужестве и самоотверженности, которые проявили защитники нашей страны и города во времена Великой Отечественной войны, символизируя вечную память обо всех погибших за Родину. Вечный огонь был зажжён к сорокалетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это место является центром проведения важных патриотических мероприятий», — начал свое обращение Николай Козловский.

Одним из узнаваемых символов Великих Лук является памятник легендарному Александру Матросову – герою, который пожертвовал своей жизнью ради победы над врагом. Собственным телом он закрыл амбразуру вражеского дзота ради выполнения боевой задачи и спасения товарищей.

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«Подвиг Александра Матросова – это настоящий символ массового героизма и самоотверженности нашего народа во времена Великой Отечественной войны. Памятник Александру Матросову был установлен в 1954 году на его могиле, куда прах Героя перезахоронили в 1948 году. Монумент входит в состав мемориального комплекса, неотъемлемой частью которого является Аллея Героев воинской славы. Её открытие состоялось в 2015 году. Здесь расположены 24 стелы с именами Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы, родившихся или длительно проживавших в городе Великие Луки или в Великолукском районе», – добавил глава города.

Недалеко от мемориального комплекса, на Инженерном бастионе Великолукской крепости расположен ещё один узнаваемый памятник – танк. Он был установлен 9 мая 1974 года в честь героических воинов-танкистов, принимавших участие в обороне и освобождении Великих Лук. Мемориал символизирует героизм всех воинов-танкистов, которые самоотверженно сражались во времена Великой Отечественной войны.

«Важным местом нашего города, хранящим память о тех, кто отдал жизнь ради Великой Победы, является Обелиск Славы. Он был открыт на северо-восточном бастионе Великолукской крепости в 1960 году в честь героев, павших при освобождении Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Также в районе крепости располагается уникальный памятный знак – Воинам-освободителям от узников фашизма. Его открыли по инициативе общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в 2001 году», – уточнил он.

Фото: группа ДК имени Ленина в социальной сети «ВКонтакте»

На площади возле Великолукского драматического театра установлен ещё один знаковый памятник: бюст маршала Константина Рокоссовского – великого полководца, дважды Героя Советского Союза. Его имя связано с крупнейшими операциями Великой Отечественной войны. Бюст был установлен в соответствии с Указом президиума Верховного Совета СССР в 1951 году.

Ещё один бюст – Героя Советского Союза Константина Заслонова установлен у здания Великолукского техникума железнодорожного транспорта. Константин Заслонов был легендарным партизанским командиром. Отряды и бригады под его командованием нанесли серьёзный урон вражеским войскам. Бюст был открыт в мае две тысячи четвёртого года.

Ещё одно значимое место памяти – воинское мемориальное захоронение. По традиции в этом месте возлагают цветы и отдают дань почёта воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь расположены шестнадцать братских и сто сорок две одиночные могилы, покоится прах более шести тысяч человек. Здесь же находятся могилы Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, заместителя командующего артиллерией Калининского фронта Виталия Сибирцева, комсомольца-ополченца Васи Зверева, писателя Владимира Ставского, участников великолукского подполья.

На площади Калинина располагается памятный знак, возведённый в честь сорокалетия освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Он является символом вечной памяти и благодарности к тем, кто сражался за город, освободил его от врага и отстроил заново, заложив основы дальнейшего развития Великих Лук. Памятник был установлен в 1983 году.

«Настоящей гордостью нашего города, символом того вклада, который великолучане внесли в Победу над немецко-фашистскими захватчиками, мужества горожан при защите Отечества, является стела «Город воинской славы». Она была возведена в честь присвоения Великим Лукам этого высокого почётного звания», - добавил глава Великих Лук.

Открытие стелы состоялось в 2010 году.

«Дорогие друзья, все эти памятные места напоминают нам о великих подвигах наших героических предков, доблести, проявленной нашим народом во времена Великой Отечественной войны. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Наша святая обязанность – помнить, что за эту Победу отдали жизни многие представители нашего старшего героического поколения. Мы должны передать эту память следующим поколениям, чтобы они знали и гордились подвигами тех, кто сражался за наше Отечество. Наш долг беречь свою историю, помнить героев и делать всё, чтобы наша страна была сильной и могущественной, а город – развивался и процветал. Успехов вам, дорогие друзья, и крепкого здоровья!» – заключил Николай Козловский.