Николай Козловский рассказал о самых значимых памятниках Великих Лук

Глава города Великие Луки Николай Козловский в преддверии 80-летия Великой Победы посвятил свое еженедельное обращение памятным местам города, связанным с героическим прошлым страны и подвигами российского и советского народов в Великой Отечественной войне. Эти места известны каждому великолучанину и являются настоящими символами героизма и священной памяти о тех, кто сражался за свободу Отечества.
Одним из узнаваемых символов Великих Лук является памятник легендарному Александру Матросову – герою, который пожертвовал своей жизнью ради победы над врагом. Собственным телом он закрыл амбразуру вражеского дзота ради выполнения боевой задачи и спасения товарищей.
«Подвиг Александра Матросова – это настоящий символ массового героизма и самоотверженности нашего народа во времена Великой Отечественной войны. Памятник Александру Матросову был установлен в 1954 году на его могиле, куда прах Героя перезахоронили в 1948 году. Монумент входит в состав мемориального комплекса, неотъемлемой частью которого является Аллея Героев воинской славы. Её открытие состоялось в 2015 году. Здесь расположены 24 стелы с именами Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы, родившихся или длительно проживавших в городе Великие Луки или в Великолукском районе», – добавил глава города.
Недалеко от мемориального комплекса, на Инженерном бастионе Великолукской крепости расположен ещё один узнаваемый памятник – танк. Он был установлен 9 мая 1974 года в честь героических воинов-танкистов, принимавших участие в обороне и освобождении Великих Лук. Мемориал символизирует героизм всех воинов-танкистов, которые самоотверженно сражались во времена Великой Отечественной войны.
Фото: группа ДК имени Ленина в социальной сети «ВКонтакте»
На площади возле Великолукского драматического театра установлен ещё один знаковый памятник: бюст маршала Константина Рокоссовского – великого полководца, дважды Героя Советского Союза. Его имя связано с крупнейшими операциями Великой Отечественной войны. Бюст был установлен в соответствии с Указом президиума Верховного Совета СССР в 1951 году.
Ещё один бюст – Героя Советского Союза Константина Заслонова установлен у здания Великолукского техникума железнодорожного транспорта. Константин Заслонов был легендарным партизанским командиром. Отряды и бригады под его командованием нанесли серьёзный урон вражеским войскам. Бюст был открыт в мае две тысячи четвёртого года.
Ещё одно значимое место памяти – воинское мемориальное захоронение. По традиции в этом месте возлагают цветы и отдают дань почёта воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь расположены шестнадцать братских и сто сорок две одиночные могилы, покоится прах более шести тысяч человек. Здесь же находятся могилы Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, заместителя командующего артиллерией Калининского фронта Виталия Сибирцева, комсомольца-ополченца Васи Зверева, писателя Владимира Ставского, участников великолукского подполья.
На площади Калинина располагается памятный знак, возведённый в честь сорокалетия освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Он является символом вечной памяти и благодарности к тем, кто сражался за город, освободил его от врага и отстроил заново, заложив основы дальнейшего развития Великих Лук. Памятник был установлен в 1983 году.
Открытие стелы состоялось в 2010 году.
«Дорогие друзья, все эти памятные места напоминают нам о великих подвигах наших героических предков, доблести, проявленной нашим народом во времена Великой Отечественной войны. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Наша святая обязанность – помнить, что за эту Победу отдали жизни многие представители нашего старшего героического поколения. Мы должны передать эту память следующим поколениям, чтобы они знали и гордились подвигами тех, кто сражался за наше Отечество. Наш долг беречь свою историю, помнить героев и делать всё, чтобы наша страна была сильной и могущественной, а город – развивался и процветал. Успехов вам, дорогие друзья, и крепкого здоровья!» – заключил Николай Козловский.