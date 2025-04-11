Общество

Мошенники обманывают россиян, предлагая увеличить скорость интернета

Мошенники крадут банковские данные россиян, предлагая увеличить скорость интернета, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Если вам звонят и предлагают бесплатно повысить скорость интернета, кладите трубку. Это новая схема мошенников: они спрашивают о качестве связи и предлагают улучшить её с помощью специального приложения», - говорится в сообщении.

После установки приложения на телефон злоумышленники получат доступ к банковским счетам пользователя. Во время разговора аферисты могут также попросить включить демонстрацию экрана. Так они видят коды из СМС и снимают деньги со счетов жертв.

Чтобы обезопасить себя, не следует переходить по сомнительным ссылкам.