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Дмитрий Быстров: Наша общая задача – сохранить историческую память о тяжёлой судьбе людей, испытавших плен

11.04.2025 19:50|ПсковКомментариев: 0

Сохранять память о страшных года Великой Отечественной войны и о тяжелой судьбе людей призвал глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

«Приветствовал присутствующих в зале ветеранов и юное поколение островичей. Отметил, что сегодня мы скорбим о тех, кому не суждено было выжить в ужасных, нечеловеческих условиях фашистских концлагерей и вспоминаем всех, кто сумел выжить, пройдя сквозь лагерный ад, издевательства охранников, избежал печей крематория и голодной смерти. Наша общая задача – сохранить историческую память о том страшном времени, о тяжёлой судьбе людей, испытавших плен, унижения, тяготы и лишения оккупации», - отметил Дмитрий Быстров.

Он подчеркнул, что у ныне живущих людей еще есть возможность пообщаться с очевидцами событий военных лет.

«У нас ещё есть уникальная возможность пообщаться с теми, кто является хранителями народной памяти и часть из таких людей присутствует в этом зале сегодня. Помогая нашим воинам, находящимся в зоне СВО и всячески их поддерживая, весь наш народ всеми силами старается не позволить возрождения фашизма, чтобы понятие "концлагерь" никогда больше никто не узнал. Вручил бывшим малолетним узникам Почётные грамоты районной администрации за беспримерную стойкость и силу духа», - добавил глава района

Слово для выступления также было предоставлено председателю Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Вячеславу Коеву. Своими воспоминаниями о детских годах, поведённых в концлагере, поделилась председатель Совета бывших несовершеннолетних узников концлагерей Островского района, бывшая малолетняя узница Людмила Васильева.

 

«Она рассказала о нечеловеческих страданиях, выпавших на долю детей и их матерей, находящихся в фашистских застенках. Символической «минутой молчания» участники мероприятия восславили всех, кто выжил, пройдя все кошмары войны и концлагерей и почтили всех погибших, замученных в лагерях смерти. Сильные эмоциональные впечатления на участников мероприятии произвели проникновенные выступления членов местного отделения движения Юнармия и театрального коллектива Дома детского творчества», - заключил Дмитрий Быстров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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