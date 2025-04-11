Общество

Проморолик псковских кванторианцев стал лучшим на хакатоне международного фестиваля

Проморолик кванторианского медиа СОК стал лучшим на хакатоне МediaLight международного фестиваля «Технострелка» в Нижнем Новгороде, сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском технопарке «Кванториум Псков».

Фото здесь и далее: Детский технопарк «Кванториум Псков»

Кванторианцы Даниил Пискунов, Ольга Лысова и Ева Калужская снимали проморолик для Нижегородского художественного музея. Задача усложнялась тем, что было нужно обязательно использовать нейросети.

«Концепция нашего ролика заключалась в показе связи человека и искусства на разных языках: языке эмоций, жестов и музыки. Съёмки проходили в экстремальных условиях - давался час на разработку сценария и пять часов на съёмку музея, в котором помимо всех участников конкурса были и обычные посетители. Часть материала снимали даже в гостинице, смешно вспоминать, как в коридоре выставляли свет», - поделилась впечатлениями Ольга Лысова.

Команда также рассказала, что победа стала неожиданностью, для всех это стал первый конкурсный опыт такого уровня.

«Рады, что наша задумка попала в самое сердце жюри, и они отдали победу нам», - сказали кванторианцы.

Представители музея отметили, что тема инклюзии, которая есть в проморолике, для них очень важна.

Как сообщают организаторы, победители и призеры фестиваля будут включены в государственный информационный ресурс об одаренных детях. Это дает право на участие в научно-образовательных программах и проектах, проводимых Фондом «Талант и успех», помощь и поддержку региона в образовательном процессе для каждого школьника, а также определенные преимущества при поступлении в технические вузы.

В конкурсе также принимали участие Александра Смирнова, Игорь Биловус и Елизавета Садкова. Они снимали видеоролик для стадиона Нижнего Новгорода, который был построен для ЧМ по футболу. Кейс в сфере логистикии решали Доминика Васильева, Алиса Овчинникова и Александра Соколова.

«Технострелка» объединила сразу четыре хакатона в области медиа, урбанизации, веб-разработки, естественно-научного направления. В мероприятии приняли участие более 700 человек со всей страны. Для участников также была организована образовательная программа, экскурсии и мастер-классы.