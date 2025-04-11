Общество

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН одержал победу на Александро-Невских юношеских чтениях

В областной библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина состоялись ежегодные чтения «Александр Невский и его современники в истории и культуре», в которых приняли участие курсанты и студенты города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

По итогам чтений лучшим был признан доклад «Александр Невский в глазах молодежи: результаты одного исследования» курсанта Псковского филиала Университета ФСИН России Виталия Соколова (научный руководитель – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Юрий Пилявец).

«Уровень участников чтений год от года растет, и наши курсанты получают навыки исследовательской работы и публичных выступлений, демонстрируя глубокий интерес к истории государства Российского и его выдающимся личностям», – отметил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.

Университет отметил, что его сотрудничество с областной библиотекой для детей и юношества выражается в организации и проведении мероприятий различного уровня, не только в юношеских чтениях, но и во Всероссийских Александро-Невских чтениях, которые входят в программу празднования дней воинской славы России.