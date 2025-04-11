Общество

Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днём космонавтики

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем космонавтики в своем Telegram-канале.

Изображение: Александр Козловский / Telegram-канале

«12 апреля — особая дата для всей нашей страны. Это день, когда человечество впервые вышло в космос. И мы, жители Псковщины, гордимся тем, что наш родной край имеет свою символическую, но по-настоящему трогательную связь с историей покорения Вселенной», - начал свое поздравление депутат.

Александр Козловский отметил, что в музее Псковского завода аппаратуры дальней связи бережно хранятся реликвии, связанные с именем Юрия Гагарина — первого космонавта планеты. Среди них — копия его поздравительного письма, адресованного коллективу завода в 1968 году, и памятная фотография, сделанная ещё в 1962 году, когда рабочие предприятия встретили Гагарина на отдыхе в Крыму. Он рассказал, что на проходной предприятия висит доска с текстом поздравительного письма от великого космонавта.

«Это живые доказательства того, что подвиг космоса — рядом с нами, в судьбах и памяти жителей Псковщины», - сказал депутат.

По словам депутата, «Псков и сегодня продолжает свой путь к звёздам». В 2021 году актриса Юлия Пересильд совершила полёт на Международную космическую станцию в составе уникального киноэкипажа, и слово «Псков» прозвучало на орбите. «Это прозвучало гордо», — подчеркнул он.

Александр Козловский напомнил, что «на небе тоже есть напоминание о нашей земле — астероид «Псков», открытый в 1982 году».

«Сегодня российская космическая отрасль уверенно движется вперед. Начаты работы по созданию Российской орбитальной станции, которая станет новой опорой для отечественной пилотируемой космонавтики», — добавил он.

По его словам, «в прошлом году состоялся первый запуск тяжёлой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный», а нОлег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд по длительности нахождения на МКС в рамках одного полёта — 374 дня.

«Продолжается налаживание международного сотрудничества и разработка перспективных проектов, включая подготовку миссий на Луну и создание многоразовых ракет. С коллегами из думского Комитета по промышленности и торговле занимается совершенствованием и наполнением госпрограммы "Космическая деятельность России". Это лишь небольшая часть той ежедневной работы, которую наша страна ведет для развития российской космической отрасли. С праздником, земляки! С гордостью за Россию. С верой в новые космические горизонты!» - заключил Александр Козловский.