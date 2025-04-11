Общество

Депутат Госдумы раскритиковала программу «Мама в 16»

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что не хотела бы видеть на российском телевидении программы наподобие «Мама в 16», по ее мнению, героини ради популярности могут намеренно беременеть и после отдавать детей в детские дома или под опеку родственникам.

Ранее сенатор Юлия Лазуткина в ходе открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым в Совете Федерации предложила совместно проработать вопрос о запрете телевизионной программы «Мама в 16» (прежнее название «Беременна в 16»). По ее мнению, родители в таком возрасте не способны родить и воспитать «достойного гражданина».

«"Мама в 16" — это не дорожная карта для подростка, а красный маячок для социальной службы. Дело в том, что данное шоу может, к сожалению, восприниматься площадкой для создания и продвижения собственных блогов или каналов. Нередки случаи, когда девочки после шоу становятся звездами, а их дети им уже становятся не нужными, и малышей отдают в детские дома либо под опеку родственникам. В связи с этим девочки, насмотревшись на "успех" предыдущих героинь шоу, могут ради популярности намеренно беременеть в 16 лет или ранее. Этого допускать нельзя. Я бы не хотела видеть такие программы на нашем ТВ», — сказала Татьяна Буцкая.

Парламентарий добавила, что любая ранняя беременность — это кризис, во время которого «юным девочкам необходимо помогать, а никак не делать звездами ТВ и интернета».

«Для них в нашей стране действуют кризисные центры, одним из направлений которых как раз и является помощь беременным школьницам. Им там предоставляют психологическую, юридическую и иные виды помощи, а главное — место, где можно жить. Ведь часто бывает, об этом даже показывалось в шоу, таких беременных девочек не принимают родные родители, и им просто негде жить», — отметила она.

По ее словам, влияния шоу на выплаты, которые действуют в некоторых регионах нашей страны, нет, «ведь как раз-таки эти выплаты направлены на помощь беременным, в том числе шестнадцатилетним, оказавшимся в кризисной ситуации».