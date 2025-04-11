Общество

Кинолог назвал лучшее время, чтобы завести щенка

Выбор идеального времени года для покупки собаки может показаться неочевидным вопросом, но ответственные собаководы, особенно новички, иногда задумываются и о таких мелочах, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, и посоветовал тем, у кого такие сомнения всё же возникли, обзаводиться щенками ранней весной.

«Как правило, подобрать конкретный месяц покупки довольно сложно, так как это зависит от заводчика и помёта. Обычно владелец узнает предполагаемую дату рождения щенков и прибавляет минимум три месяца. Именно тогда щенок будет готов переехать в новый дом. Но если вдруг у будущего хозяина есть возможность подождать и выбрать сезон, кинологи рекомендуют обратить внимание на раннюю весну. И на то есть основания», - сказал Голубев.

Он объяснил, что обычно щенок приезжает в новый дом в возрасте трёх месяцев. К этому времени заводчик успевает поставить ему лишь часть прививок. Последняя вакцинация, по словам кинолога, должна быть примерно через месяц после переезда, а провести её должен новый владелец.

До завершения курса самостоятельные прогулки запрещены, разрешается только выносить малыша на руках, напомнил Голубев. Он подчеркнул, что хозяину это будет только на руку, так как сохраняющиеся в начале весны слякоть и непогода не располагают к длительным прогулкам. К тому моменту, когда у щенка будут все прививки, погода станет более благоприятной, и ему можно будет полноценно исследовать окружающий мир.

Кроме того, именно в это время начнётся идеальная пора для социализации щенка, отметил президент РКФ. Этот этап нельзя упустить, иначе в будущем собака может стать пугливой и испытывать страх перед другими животными. Впереди будет целое лето, за которое малыш успеет окончательно привыкнуть к окружающему миру и обзавестись первыми знакомствами. Осенью и зимой эти возможности будут существенно ограничены, предупредил Голубев.

Он обратил внимание, что ранний возраст щенка – это короткий, но критически важный период, когда закладывается фундамент для всего дальнейшего развития питомца. Весенний сезон для этого особенно подходит, в это время организм малыша получает достаточное количество витамина D, и с приходом тёплых дней возрастает естественная потребность в активных играх и прогулках, пишет РИА Новости.

Кроме того, после схода снега и высыхания почвы уменьшается количество химических реагентов, что также создаёт более здоровую среду для растущего организма. Поэтому именно весна будет идеальным временем для формирования крепкого иммунитета вашего питомца, заключил кинолог.

Он также упомянул, что весной много праздничных и выходных дней, а лето - традиционное время для отпусков. Соответственно, именно в этот сезон у новоиспечённого хозяина будет больше времени, которое можно провести со своим четвероногим другом.

«Праздники станут дополнительным стимулом к адаптации: у вас будет возможность познакомить щенка не только с окрестностями вашего дома, но и вывезти его за город или на дачу, где он сможет открыть для себя совершенно новый мир», - сказал президент РКФ.

В то же время, он призвал не расстраиваться тех, кто хотел приобрести собаку, но не успел это сделать весной. В такой ситуации следует оценить свои возможности и подумать, может быть, именно осенью или зимой удастся уделить питомцу больше внимания.