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Общество

День войск противовоздушной обороны России отмечают во второе воскресенье апреля

13.04.2025 15:36|ПсковКомментариев: 0

День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО) является памятным днём в Вооруженных Силах России и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Установление даты праздника связано с тем, что в апреле принимались важнейшие правительственные постановления об организации противовоздушной обороны страны, ставшие основой для построения системы ПВО российского государства, организационной структуры войск ПВО, их становления и дальнейшего развития.

История противовоздушной обороны, как особого вида вооруженной поддержки в защите государства, насчитывает более века. В декабре 1914 года для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами появились первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками.

Боевым крещением для войск ПВО стала Великая Отечественная война. Достаточно упомянуть воздушные битвы над Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, где немецкая авиация понесла большие потери. За войну войсками ПВО было сбито более 7500 самолетов, уничтожено свыше 1000 танков, более 1500 орудий противника.

За заслуги войск ПВО в годы войны, а также за выполнение особо важных задач в мирное время указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года был учрежден государственный праздник — День войск ПВО, отмечаемый 11 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года День войск ПВО был перенесен на второе воскресенье апреля, эта дата была закреплена Указом 2006 года, о котором говорилось выше.

Сегодня Войска противовоздушной обороны России – род войск Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенный для прикрытия войск и объектов от действий средств воздушного нападения противника при ведении общевойсковыми объединениями и соединениями операций (боевых действий), совершении перегруппировок (марша) и расположении на месте.

Основными задачами ПВО страны являются: несение боевого дежурства по противовоздушной обороне; ведение разведки воздушного противника и оповещение прикрываемых войск; уничтожение средств воздушного нападения противника в полете; участие в ведении противоракетной обороны на театрах военных действий.

Организационно войска ПВО СВ состоят из органов военного управления, командных пунктов ПВО, зенитных ракетных (ракетно-артиллерийских) и радиотехнических соединений, воинских частей и подразделений. Они способны уничтожать средства воздушного нападения противника во всем диапазоне высот и скоростей полета, пишет calend.ru.

Развитие войск ПВО осуществляется путем повышения мобильности, живучести, скрытности работы, степени автоматизации, огневой производительности, расширения параметров зоны поражения, снижения времени реакции и массо-габаритных характеристик зенитных ракетных (ракетно-артиллерийских) комплексов.

Подготовку высокопрофессиональных офицерских кадров для войск ПВО осуществляют военно-учебные заведения Воздушно-космических сил – Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.

В честь праздника в соединениях и воинских частях ПВО проходят праздничные и торжественные мероприятия, командование поздравляет ветеранов и военнослужащих ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне государства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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